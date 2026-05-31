В Черноземье 1 июня ожидается пасмурная погода и дожди, до +18°C

В понедельник, 1 июня, жителей Черноземья ожидает пасмурная погода с осадками в виде дождя. Температура будет варьироваться от +9°C до +18°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +12°C, днем потеплеет до +18°C, вечером столбик термометра опустится до +15°C и ночью будет +11°C. Ветер до 3 м/с.

В Воронеже утром будет +12°C, днем температура поднимется до +17°C, вечером она составит +15°C, а ночью опустится до +11°C. Ветер до 3 м/с.

В Курске утром температура составит +12°C, днем повысится до +17°C, вечером будет +15°C, а ночью — +10°C. Ветер до 3 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +12°C, днем — +17°C, вечером опустится до +14°C, а ночью до +10°C. Ветер до 3 м/с.

В Орле утром температура воздуха составит +12°C, днем поднимется до +17°C, вечером будет +15°C, а ночью опустится до +9°C. Ветер до 3 м/с.

В Тамбове утром ожидается +13°C, днем — +17°C, вечером будет +14°C и ночью — +10°C. Ветер до 2 м/с.

Алина Морозова