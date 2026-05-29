Поставщика ФСО арестовали за злоупотребления с гособоронзаказом

Как стало известно «Ъ», в Москве арестовали бывшего гендиректора АО «Солнечногорский электромеханический завод» (СЭМЗ) Игоря Дидыка. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями при выполнении его предприятием гособоронзаказа.

Как следует из базы данных Мосгорсуда, Лефортовский суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца господина Дидыка. Следствие вменяет ему в вину злоупотребление полномочиями при выполнении гособоронзаказа (ч. 1 ст. 201.1 УК РФ). В случае, если вина экс-гендиректора АО СЭМЗ будет доказана, ему может грозить наказание как в виде штрафа, так и лишение свободы на срок от четырех до восьми лет.

В качестве гендиректора СЭМЗ Игорь Дидык успел проработать с февраля 2021 года по декабрь 2023 года. Причина его увольнения неизвестна. Само же предприятие было основано в 1974 году. В начале 1980-х именно на СЭМЗ выпускались такие известные электронные игрушки, как «Ну, погоди!», а затем и первые персональные компьютеры «Электроника МС 05.17», поставлявшиеся в средние и высшие учебные заведения СССР.

С 2006 года АО СЭМЗ занимает одну из ведущих позиций среди производителей радиоэлектронной аппаратуры и оборудования специального назначения. В частности, завод производит станции спутниковой связи, микроэлектронные аэрологические радиолокаторы, комплексы технических средств связи и многое другое. Одним из основных заказчиков СЭМЗ в последние годы являются предприятия, связанные в том числе с поставками продукции оборонно-промышленному комплексу. Среди них, например, ФГУП «Специализированное конструкторское бюро радиоэлектронной аппаратуры "Радэл"», АО «НПП "Пульсар"», Управление научно-технического обеспечения службы спецсвязи и информации ФСО России.

Ненадлежащее исполнение контракта с одним из таких заказчиков, очевидно, и стало поводом для возбуждения уголовного дела в отношении Игоря Дидыка.

Олег Рубникович