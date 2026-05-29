Trubetskoy, «Сид» и «Момо»

В Челябинске на предстоящей неделе пройдут концерты французского органиста Батиста-Флориана Марль-Уврара, группы Trubetskoy, государственного симфонического оркестра Челябинской области с программой «Симфония танца» и команды «Обними кита». В театрах представят спектакля «Сид», «Царь-рыба», «Белые ночи» и балет «Спартак». В Челябинске также пройдет забег «Зеленый марафон». На выставках покажут экспонаты, вдохновленные первобытными рисунками, а в кинотеатрах — фильмы «Дени и Мэни в кино», «Момо» и «Закулисье реальности».



Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Лидер группы Trubetskoy Павел Булатников (справа) во время выступления

Концерты

Во Дворце культуры железнодорожников 1 июня состоится концерт «Люмос. Волшебный мир мультфильмов». Музыканты исполнят песни из известных мультфильмов «Вверх», «Маленький принц», «Мулан», «Мадагаскар», «Шрек» и «Тайна Коко» в сопровождении свечей. Стоимость билета от 1,7 тыс. до 3,5 тыс. руб.

В зале камерной и органной музыки «Родина» 3 июня состоится концерт французского органиста Батиста-Флориана Марль-Уврара. Титулярный органист парижской церкви Сент-Эсташ представит челябинской публике программу из шедевров Рихарда Вагнера, Йоганнеса Брамса, Камиля Сен-Санса и Модеста Мусоргского. Стоимость билета от 1 тыс. до 1,8 тыс. руб. 6+

В Harat’s Pub 3 июня состоится концерт Евгении Рыбаковой и группы «Обними Кита». Проект московской певицы и автора Евгении Рыбаковой завоевал популярность акустикой, нежным вокалом и проникновенной лирикой на стыке поп-рока и авторской песни. Музыканты исполнят хиты «Ты для меня», «Акварели» и «Попробуй» и многие другие. Стоимость билета от 1,8 тыс. до 3,2 тыс. руб. 16+

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Группа «Обними Кита»

В ресторане «Максимилианс» 4 июня пройдет выступление группы Trubetskoy (Трубецкой). Минский коллектив состоит из участников команды «Ляпис Трубецкой», чьи песни за последние 30 лет приобрели высокую популярность. Гостей ждет программа из главных хитов эпохи «Ляписов», включая «Ау», «В платье белом» и «Ты кинула», а также других группы. Стоимость билета от 2 тыс. до 3,5 тыс. руб. 16+

В концертном зале имени Прокофьева 4 июня пройдет большая музыкальная программа «Симфония танца». Государственный симфонический оркестр Челябинской области под руководством Алексея Рубина и Михаила Перевалова исполнит знаменитые танцевальные произведения мировых классиков — от вальсов Иоганна Штрауса до темпераментного «Сиртаки» и «Танца с саблями» Арама Хачатуряна. Стоимость билета от 700 до 1,8 тыс. руб. 6+

Фото: Надежда Пелымская Дирижер государственного симфонического оркестра Челябинской области Алексей Рубин

Спектакли

В театре драмы им. Наума Орлова 29 мая представят премьеру спектакля «Сид» по пьесе французского драматурга Пьера Корнеля. Действие пьесы происходит в испанской Севилье начала прошлого тысячелетия. «Что делать, если самый близкий человек внезапно становится твоим заклятым врагом? Как выбрать между любовью всей жизни и долгом чести, когда любое решение ведёт к катастрофе?»,— задают вопросы авторы спектакля. По их словам, в этом спектакле не будет искусственных страданий и картонных героев. Родриго и Химена любят друг друга, но нелепая и жестокая ссора их отцов перечеркивает все. Теперь между ними — священный долг мести. Стоимость билета от 300 до 2 тыс. руб. 16+

Студия-театр «Манекен» 30 и 31 мая в театре «Многогранник» покажет спектакль «Царь-рыба» по одноименной повести Виктора Астафьева. Авторы хотят поразмышлять вместе со зрителями и найти ответы на вопросы: есть ли в моей жизни такое, что не расскажешь даже самым близким? Есть ли событие в моей жизни, о котором человек сможет покаяться только на смертном одре? И сможет ли? Ответы на эти вопросы авторы попытались найти, разбирая историю рыбака Игнатьича. Стоимость билета 900 руб. 16+

В театре оперы и балета им. Михаила Глинки 2 и 3 июня новосибирские артисты представят балет Арама Хачатуряна «Спартак». Показ пройдет в рамках XVII Международного фестиваля балета «В честь Екатерины Максимовой». Постановка расскажет о реальной истории восстания гладиаторов против Римской империи под предводительском Спартака. Стоимость билета от 200 до 8 тыс. руб. 12+

В Молодежном театре 4 июня состоится показ одного из последних новых спектаклей — «Белые ночи». Он поставлен по одноименному произведению Федора Достоевского. «В этой истории нет белых ночей как явления природы или сентиментального романа. Зато есть до крайности обостренное восприятие: когда ночи озаряются, дни сжимаются до минут, сердце обнажается, а переулок вдоль бетонного забора вдруг становится самым желанным и прекрасным местом»,— комментируют авторы спектакля. Стоимость билета 1 тыс. руб. 16+

Выставки

В историческом музее Южного Урала открылась выставка ленд-арт объектов «Силуэты пещерного мира». Она расположена на крыше Восточной башки. Экспонаты подготовили участники музейной творческой лаборатории ленд-арта 12-14 лет. При помощи природных материалов они воплотили первобытные изображения животных и рисунки древнего человека. Выставка действует до 26 июля 2026 года. 0+

Спорт

В Челябинске 30 мая пройдет «Зеленый марафон». Спортсмены могут выбрать из трех дистанций — 4,2, 10 и 1 км. Забеги стартуют от памятника имени Игоря Курчатова. Также состоятся детские забеги на дистанцию 500 м, соревнования по северной ходьбе на 1 км и семейный костюмированный забег на 500 м. Мероприятие будет проходить с 7:00 до 14:00. 6+

В селе Париж Нагайбакского района Челябинской области 30 и 31 мая пройдет десятый легкоатлетический забег «Парижский полумарафон». Согласно программе, предусмотрено девять дистанций. В марафоне планируют принять участие более 5 тыс. человек. 30 также запланировано выступление артиста Кристофера Янка.6+

Кино

В челябинских кинотеатрах с 4 июня появится фильм «Дени и Мэни в кино». Лабрадор Дени получает крупный рекламный контракт и переезжает к своему агенту Андрею. Впервые он расстается со своим лучшим другом — котом Мэни. Погружаясь в мир шоу-бизнеса, Дени постепенно понимает, что никакой успех не заменит семью. Агент Андрей переживает кризис в отношениях, поэтому пушистым предстоит помочь ему заново поверить в любовь. 6+

В кинотеатрах Челябинска с 4 июня также можно посмотреть фильм «Момо». Маленькая сирота Момо обладает удивительным даром. Она может вдохновлять людей и пробуждать в них все самое лучшее. Девочка замечает, что в ее городе появились странные люди, которые помогают люди «эффективно тратить время». В погоне за продуктивностью они растрачивают свои жизни. Момо объединяется с хранителем времени, чтобы понять, как вернуть людям потерянную радость. Главную роль сыграла Алекса Гудолл. 12+

В кинотеатрах с 4 июня появится фильм ужасов «Закулисье реальности». Неудачливый продавец мебели Кларк обнаруживает скрытый портал в другое измерение в подвале своего магазина. Внезапно он оказывается в бесконечном лабиринте извилистых желтых коридоров. В этом мире время и пространство не подчиняются логике, а нечто жуткое может скрываться за каждым углом. В главной роли Чиветель Эджиофор. 18+

Ольга Воробьева