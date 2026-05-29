Экс-замначальника Октябрьского РОСП в Ижевске осудили за слив данных должников

Октябрьский райсуд Ижевска вынес приговор экс-замначальника местного районного отдела судебных приставов (РОСП) Феликсу Татарникову за получение взятки в значительном размере (ст. 290 УК) за предоставление сведений третьему лицу о должниках из информационной системы АИС «ФССП России». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Как установил суд, Феликс Татарников передавал сведения о должниках, в том числе персональные данные граждан РФ, заинтересованным лицам с января 2022-го по декабрь 2023 года. Вину подсудимый признал в полном объеме. Суд оштрафовал его на 500 тыс. руб. и лишил права занимать должности на госслужбе с осуществлением функций представителя власти в течение 2,5 года.