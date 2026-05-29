Экс-глава Ульяновской области Сергей Морозов не стал голосовать за фаворита праймериз

Бывший губернатор Ульяновской области (с января 2005 года по апрель 2021 года), депутат Госдумы, член президиума регполитсовета «Единой России» (ЕР) Сергей Морозов на предварительном голосовании (ПГ) ЕР по отбору кандидатов партии на выборы депутатов Госдумы не стал голосовать за фаворита праймериз, кандидата предварительного голосования по Ульяновскому округу №185, секретаря реготделения партии и первого вице-спикера регионального заксобрания Владимира Камеко. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, показав фото бюллетеня ПГ по Ульяновскому одномандатному избирательному округу №185.

На фото бюллетеня видно, что губернатор поставил «галочки» напротив фамилий Надежды Колесовой (председатель ТОС «Мелекесс» Димитровграда) и Владимира Ожогина (депутат регионального заксобрания, участник СВО). Напротив фаворита праймериз Владимира Камеко клетка была пуста. Под фотографией бюллетеня экс-губернатор региона разместил высказывание В.И. Ленина: «Честность в политике — это результат силы. Лицемерие — результат слабости». Отметив, что «мы не должны обманывать страну и людей», поскольку «слишком многое сегодня поставлено на карту», и «люди во власти должны быть примером ответственности и порядочности». Он также отметил, что для него принципиально важно, чтоб регион «представляли люди, которые здесь родились, живут, работают».

«Считаю важным, чтобы кандидатов определяли сами люди, а не кулуарные договоренности и политические технологии»,— подчеркнул депутат Госдумы.

Напомним, сам Сергей Морозов в один из последних дней регистрации кандидатов ПГ подал документы на праймериз в Ульяновской области, которую возглавлял более 16 лет. Документы он подал как по партийному списку, так и по Радищевскому одномандатному округу №186, от которого в Думу на протяжении трех созывов избирался президент Федерации хоккея России Вячеслав Третьяк. Выдвижение господина Морозова оказалось неожиданным для партийцев, которые по этому округу уже сделали ставку на другого действующего депутата Госдумы — председателя ВоИР москвича Владимира Кононова, а в федеральном списке — на заместителя губернатора Абдулгамида Эмиргамзаева, тоже прибывшего в команду губернатора из Москвы. Источники «Ъ-Волга» в полпредстве ПФО и реготделении ЕР отмечали, что выдвижение Сергея Морозова не было согласовано ни на уровне партийного руководства, ни на уровне администрации президента. Политологи отмечали, что своим выдвижением на праймериз Сергей Морозов «внес наконец интригу, создав реальную конкуренцию, позволяющую утверждать, что итог праймериз теперь не предопределен». По мнению политологов, в этой ситуации Сергей Морозов или мог одержать победу на праймериз, или до подведения итогов получить заманчивое предложение по работе, от которого нельзя отказаться. Вечером 20 мая в своем Telegram-канале Сергей Морозов сообщил, что снимает с ПГ свою кандидатуру, поскольку получил предложение о важной и ответственной работе.

Владимир Камеко сказал «Ъ-Волга», что Сергей Морозов «молодец, что проголосовал». Он также заметил, что, исходя из высказываний Сергея Морозова, имеет «один недостаток — родился не в Ульяновской области», которую за время газификации объездил вдоль и поперек». «А вот если Сергей Иванович (Морозов.— “Ъ”) скажет, что его голос не был учтен, будем разбираться с кулуарными договоренностями»,— добавил господин Камеко.

Сергей Титов, Ульяновск