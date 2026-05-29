«Соллерс» выплатит дивиденды за 2025 год

Акционеры ПАО «Соллерс» утвердили выплату дивидендов по итогам 2025 года в размере 25,5 руб. на акцию, указано на сайте раскрытия информации. Всего на эти цели планируется направить 802,9 млн руб. Последний день для покупки акций под дивиденды — 11 июня.

По итогам 2024 года «Соллерс» направил на дивиденды 2,2 млрд руб., единичная выплата составила 70 руб. на акцию. Согласно дивидендной политике, компания выплачивает дивиденды при наличии чистой прибыли по МСФО. За прошлый год показатель сократился на 38,5% — до 2,3 млрд руб.

«Соллерс» — российская автомобилестроительная компания. Занимается производством внедорожников и легких коммерческих автомобилей УАЗ, двигателей и элементов трансмиссии, а также коммерческих автомобилей Sollers, междугородних и туристических автобусов. «Соллерсу» принадлежат производства в Ульяновске, Татарстане и Владивостоке.