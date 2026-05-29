За январь — апрель этого года аграрии Приволжского федерального округа получили 48,4 млрд руб. поддержки сезонных работ. По этому показателю округ занял второе место в России, сообщила пресс-служба «Россельхозбанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аграрии ПФО получили 48,4 млрд рублей на сезонные работы

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Аграрии ПФО получили 48,4 млрд рублей на сезонные работы

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Сельхозпроизводителям Татарстана банк направил 8,7 млрд руб. — это на 39% больше, чем годом ранее. На Татарстан пришлось почти 18% от общего объема финансирования сезонных работ в ПФО.

В число регионов-лидеров по динамике роста также вошла Кировская область, где объем поддержки увеличился на 60% — до 2,8 млрд руб.

По всей России на сезонные полевые работы с начала года направили более 271 млрд руб., почти 40% средств предоставлены по льготной ставке. Средства направят на закупку топлива, техники, семян и других ресурсов для проведения полевых работ.

Анна Кайдалова