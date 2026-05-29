В Альметьевске на фоне ракетной опасности учеников проводили в укрытия

В Альметьевске на фоне объявленной ракетной опасности детей в школах и детских садах перевели в безопасные помещения. Меру приняли по рекомендации МЧС, сообщила пресс-служба городской администрации.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Педагоги и воспитатели сопроводят детей в предусмотренные укрытия и останутся с ними. Родителей попросили не забирать детей — в учреждениях организованы все необходимые меры безопасности.

Режим ракетной опасности в Татарстане объявили в 15:02. В аэропортах Казани и Нижнекамска ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. В ряде городов республики были слышны сирены.

Анна Кайдалова