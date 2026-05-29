В Тюменской области введен режим ракетной опасности

На территории Тюменской области введен режим ракетной опасности, сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале.

«Это превентивная мера. Сохраняйте спокойствие, будьте бдительны! Укройтесь в ближайшем помещении. Оставайтесь в безопасном месте до отбоя сигнала "Угроза ракетной опасности"»,— сообщил глава региона.

Ракетную опасность также объявили в Свердловской, Челябинской, Курганской, Оренбургской областях, Пермском крае и на территории Ханты-Мансийского автономного округа.

