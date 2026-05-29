В Кении более 10 школьниц заподозрили в поджоге общежития

В Кении правоохранители задержали более 10 школьниц по делу о предполагаемом поджоге общежития в округе Накуру. В результате происшествия погибли 16 человек, сообщил местный портал Kenyans.co.ke.

Инцидент произошел в ночь на 29 мая в одной из школ центральной части страны. Учащиеся находились внутри здания и спали. Огонь быстро охватил жилые помещения общежития, среди проснувшихся школьниц началась паника. В результате происшествия пострадали до 79 человек. Часть из них получила травмы и была доставлена в ближайшие больницы.

Спасатели продолжают работу на месте трагедии, разбирая завалы и оказывая помощь пострадавшим. Полицейские рассматривают версию умышленного поджога и проводят расследование обстоятельств произошедшего.