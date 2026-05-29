В Югре объявили режим ракетной опасности

В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре (ХМАО-Югра) объявили режим ракетной опасности, сообщил губернатор Руслан Кухарук в своем Telegram-канале.

«Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности. Прошу сохранять спокойствие»,— написал глава региона.

Режим ракетной опасности также объявили в Свердловской, Челябинской, Курганской, Оренбургской областях, Пермском крае, сообщают СМИ и местные власти.

