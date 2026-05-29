Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Югре объявили режим ракетной опасности

В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре (ХМАО-Югра) объявили режим ракетной опасности, сообщил губернатор Руслан Кухарук в своем Telegram-канале.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности. Прошу сохранять спокойствие»,— написал глава региона.

Режим ракетной опасности также объявили в Свердловской, Челябинской, Курганской, Оренбургской областях, Пермском крае, сообщают СМИ и местные власти.

Полина Бабинцева

Новости компаний Все