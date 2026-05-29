Жителю Удмуртии получил условный срок за удерживание бывшей сожительницы в авто

Сарапульский райсуд Удмуртии дал три года условно 30-летнему местному жителю за похищение бывшей сожительницы (ст. 126 УК) и нарушение тайны переписки (ст. 138 УК). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

«В ноябре 2025 года подсудимый на почве ревности похитил бывшую сожительницу: заблокировав двери автомобиля, силой удерживал потерпевшую, а затем получил доступ к ее мобильному телефону и переписке»,— говорится в сообщении. Приговор в законную силу не вступил.