В Пензенской области объявлена угроза ракет

Опасность атаки ракет объявлена в Пензенской области. Об этом предупредил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: ИА «Общественное мнение»

Сохраняйте спокойствие. Перед тем как укрыться, перекройте газ, воду и отключите электричество. Найдите ближайшее заглубленное помещение: погреб, подвал или подземный паркинг. Возьмите с собой документы, воду и лекарства.

Не подходите к окнам. На улице держитесь подальше от открытых мест.

Телефон экстренных служб 112. Интернет в регионе ограничен. Росавиация приостановила работу аэропорта Пензы.

Ранее ракетную опасность объявляли вечером 28 мая.

Нина Шевченко