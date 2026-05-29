Ракетную опасность объявили в Волгоградской области

В Волгоградской области ввели ракетную опасность. Об этом предупредило МЧС в приложении.

Граждан просят сохранять спокойствие. Прежде чем пройти в укрытие, перекройте газ, воду, отключите свет. Спрячьтесь в ближайшем заглубленном помещении: погребе, подвале, подземном паркинге. Возьмите с собой документы, питьевую воду, лекарства.

Не подходите к окнам дома. На улице избегайте открытой местности.

Телефон экстренных служб 112. Интернет в регионе ограничен. Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск воздушных судов в Волгограде.

Ранее ракетную опасность объявляли вечером 28 мая.

Нина Шевченко