«Металиада», профессиональный настольный теннис, «Утиная охота» и ЛСП
Куда сходить и что посмотреть в Казани с 30 мая по 4 июня
Концерты
ЛСП
30 мая на «Татнефть Арене» выступит белорусский рэпер ЛСП. В концертную программу войдут как проверенные хиты, так и треки с последнего альбома артиста.
Стоимость билетов — от 1800 рублей. (16+)
«Металиада»
30 мая в ГБКЗ им. Сайдашева пройдет концерт «Металиада: Симфонические шедевры — 2». Оркестр исполнит в классических аранжировках сюиты из музыки Metallica, Ozzy, Iron Maiden, Scorpions, Ghost, Nightwish и Children of Bodom. В программе: два отделения, полный сет Nightwish с композицией Ghost Love Score, обновленные сюиты Iron Maiden и новые — Ozzy и Ghost.
Стоимость билетов — от 3000 рублей. (12+)
«Волга-матушка»
3 июня в Татарской филармонии им. Тукая состоится концерт «Волга-матушка». В программе — русские народные песни, советские композиции и арии из опер, посвященные великой реке. Артисты выступят без микрофонов.
Стоимость билетов — от 1800 рублей. (16+)
Постановки
«Аккомпаниатор»
30 мая в КСК «УНИКС» состоится показ лирической комедии «Аккомпаниатор» по пьесе Александра Галина. История о молодом музыканте, который заботится о пожилых людях, и о поиске любви и человеческого тепла. Тонкое переплетение юмора и драмы.
Стоимость билетов — от 1800 рублей. (12+)
«Утиная охота» с Иваном Янковским и Кристиной Асмус
30 мая в новом здании театра Тинчурина пройдет спектакль «Утиная охота» по пьесе Александра Вампилова. Главный герой Зилов в исполнении Ивана Янковского — мужчина около тридцати лет, который запутался в друзьях, любовницах и собственной жизни. Он пытается разобраться в себе, но по пути ранит и себя, и окружающих. Главный герой получается не уставшим циником, а молодым, живым и даже нежным человеком, который просто не знает, чего хочет.
Стоимость билетов — от 7000 рублей. (18+)
Укрощение строптивой Шекспира
2 июня в театре Качалова покажут комедию Шекспира «Укрощение строптивой». За своенравную Катарину, которую никто не хочет брать в жены, берется Петруччо — ради богатого приданого. Но его попытка усмирить строптивицу оборачивается рождением любви.
Стоимость билетов — от 100 рублей. (18+)
Спорт
Плей-офф профессиональной лиги настольного тенниса
С 3 по 7 июня в «Центре бокса и настольного тенниса» пройдет плей-офф чемпионата Профессиональной лиги настольного тенниса в Премьер-лиге. 8 сильнейших команд разыграют титул. В мужском турнире среди фаворитов — «Факел-Газпром» и «УГМК», в женском — «УГМК» и «МГФСО-Москва». Расписание: 3 июня — торжественное открытие и 1/8 финала, 4 июня — четвертьфиналы, 5 июня — матчи за 5–8-е места, 6 июня — полуфиналы, 7 июня — финалы и борьба за бронзу.
Стоимость билетов — от 300 рублей. (0+)
Куда еще сходить
Доктор физико-математических наук Алексей Семихатов
Летние лекции
3 июня в ИТ-парке им. Башира Рамеева стартует цикл открытых лекций «Научный код: летние лекции». Первым спикером станет режиссер и сооснователь агентства «Громкие рыбы» Тимур Исмаев. Он расскажет, как с помощью математики за 50 минут генерировать сильные и запоминающиеся идеи для контента. В дальнейшем перед гостями выступят доктор физико-математических наук Алексей Семихатов и сооснователь компании «Спутник» Василь Закиев.