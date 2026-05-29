«Металиада», профессиональный настольный теннис, «Утиная охота» и ЛСП

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

ЛСП

30 мая на «Татнефть Арене» выступит белорусский рэпер ЛСП. В концертную программу войдут как проверенные хиты, так и треки с последнего альбома артиста.

Стоимость билетов — от 1800 рублей. (16+)

«Металиада»

30 мая в ГБКЗ им. Сайдашева пройдет концерт «Металиада: Симфонические шедевры — 2». Оркестр исполнит в классических аранжировках сюиты из музыки Metallica, Ozzy, Iron Maiden, Scorpions, Ghost, Nightwish и Children of Bodom. В программе: два отделения, полный сет Nightwish с композицией Ghost Love Score, обновленные сюиты Iron Maiden и новые — Ozzy и Ghost.

Стоимость билетов — от 3000 рублей. (12+)

«Волга-матушка»

3 июня в Татарской филармонии им. Тукая состоится концерт «Волга-матушка». В программе — русские народные песни, советские композиции и арии из опер, посвященные великой реке. Артисты выступят без микрофонов.

Стоимость билетов — от 1800 рублей. (16+)