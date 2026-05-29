Песков оценил критику Лукашенко ставок по утильсбору

Критика ставок по утилизационному сбору со стороны президента Белоруссии Александра Лукашенко — это предмет работы на двустороннем и многостороннем уровне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Александр Лукашенко

«Это позиция Александра Григорьевича, ее так же все уважают. Не все с нами согласны. Эта критика в наш адрес, и это повод для работы как на одностороннем, так и на многостороннем уровне», — сказал Дмитрий Песков.

Александр Лукашенко на Высшем Евразийском экономическом совете заявил, что ситуация в промышленной политике ЕАЭС «явно хромает». «Ставки утилизационных сборов скоро превысят стоимость самих машин. Я говорю про наш союз! Зачем мы это делаем, о каком союзе можно говорить?» — сказал он.