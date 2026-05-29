Роспотребнадзор назвал напряженной ситуацию с ВИЧ в Нижегородской области

В Нижегородской области с начала эпидемии в 1991 году выявили 37,87 тыс. больных ВИЧ-инфекцией. По данным Роспотребнадзора, сейчас в регионе проживают 20,5 тыс. больных, из них 42,7% — женщины. Под наблюдением состоят 236 детей, больных ВИЧ-инфекцией. Из них у 11 человек заболевание выявили в 2025 году.

Среди впервые выявленных больных преобладают мужчины (54,9%). Более 95,0% больных — в трудоспособном возрасте. Средний возраст заболевших — 41,7 года. Умерли от всех причин 13 тыс. больных (34,4%), в том числе 3,6 тыс. женщин. Средний возраст умерших — 47,1 года. На стадии синдрома приобретенного иммунодефицита умерли 2,16 тыс. человек.

Распространение заболевания продолжается преимущественно при половых контактах (82,9%). Доля лиц, инфицированных при гетеросексуальных контактах, составила 81,1%, при гомосексуальных (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) контактах — 1,8%. При употреблении наркотиков заразились 15,1%.

Случаи ВИЧ-инфекции зарегистрированы во всех муниципальных образованиях Нижегородской области. Пораженность заболеванием составляет 662,7 на 100 тыс. населения, или 0,7%. Самый высокий показатель пораженности зарегистрирован в Шахунье — 1,15 тыс. на 100 тыс. населения.

По итогам 2025 года показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией составил 30,6 на 100 тыс. населения. Самую высокую заболеваемость зарегистрировали в Тоншаевском и Варнавинском округах, в Воротынце, Шахунье, Ваде и Выксе.

«Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции остается напряженной, продолжается распространение вируса иммунодефицита человека среди населения и увеличение кумулятивного числа инфицированных и больных»,— отметили в Роспотребнадзоре.