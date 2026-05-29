Почти половина мобильных роутеров провалили тест на скорость. Речь об устройствах, которые абоненты часто берут с собой в короткие поездки или на дачу. Эксперты лаборатории «МегаФона» проанализировали работу более 50 новых моделей, которые производители только готовятся вывести на рынок. Основная проблема — неэффективное распределение трафика, из-за чего снижается скорость интернета даже при хорошем сигнале. В розничные салоны «МегаФона» и Yota роутеры попадают только после доработки и финальной проверки.

Группа «Русагро» перешла под управление структуры Россельхозбанка. Компания ранее была национализирована по требованию Генпрокуратуры. Основатель «Русагро» Вадим Мошкович находится под стражей по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, преднамеренном банкротстве, отмывании денег и даче взятки.

Совет директоров «Аэрофлота» рекомендовал дивиденды за 2025 год. Компания выплатит 5,29 руб. на акцию, всего 21 млрд руб., это 100% от чистой прибыли. Бумаги перевозчика на торгах дешевели на 1,8%.