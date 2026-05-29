В мае инфляция во Франции выросла до 2,4%

Согласно опубликованным сегодня данным Национального института статистики и экономических исследований (INSEE), в мае общий уровень инфляции во Франции вырос до 2,4% в годовом исчислении. В апреле рост потребительских цен был зарегистрирован на уровне 2,2%.

Быстрее всего росли цены — 16,8% в годовом исчислении — в мае, по сравнению с 14,3% в апреле. При этом инфляция на продукты питания и в секторе услуг в мае сохранила апрельские темпы (1,2% и 2% соответственно), а цены на промышленные товары и вовсе снизились на 0,6%.

Кроме того, INSEE отметил снижение общих расходов домохозяйств на потребление в апреле как в месячном исчислении (–0,5%), так и в годовом (–0,4%). Также сообщается о сокращении ВВП Франции на 0,1% в первом квартале.

Екатерина Наумова