В 30 районах Татарстана появятся новые базовые станции связи

В Татарстане в этом году новые базовые станции связи установят в 30 районах республики. Всего качественный мобильный интернет и связь появятся в 79 селах и деревнях, сообщила пресс-служба Минцифры республики.

Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ

Базовые станции появятся в населенных пунктах с численностью от 100 до 500 человек, что позволит жителям пользоваться онлайн-сервисами.

В прошлом году по этой программе в республике уже установили 159 базовых станций в 42 районах, обеспечив связью более 33 тыс. жителей.

Анна Кайдалова