В Самаре снова есть пострадавшие от водителей ООО «Самара Авто Газ»

В Самаре 28 мая зафиксировали два происшествия с автобусами ООО «Самара Авто Газ», работающими на городских маршрутах. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

В Промышленном районе Самары 52-летняя женщина, управляя автобусом Lotos-105C02, двигалась по улице Победы в направлении улицы Ново-Вокзальной. Возле дома № 96 по улице Победы, она допустила наезд на 26-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшей назначено амбулаторное лечение.

В этот же день 66-летний мужчина, управляя автобусом МАЗ, при начале движения по Московскому шоссе от остановки общественного транспорта «Автовокзал Центральный» в сторону переулка Ботанического Октябрьского района города Самары, допустил падение 69-летней женщины, которая выходила из автобуса через переднюю дверь. Пострадавшей также назначено амбулаторное лечение.

В Самаре регулярно происходят происшествия с участием автобусов ООО «Самара Авто Газ».

