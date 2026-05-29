Руководителя компании, построившего небезопасное жилье в Кудымкаре, отправили в колонию

Бывший представитель ООО «Квадра групп», экс-директор ИК «Витус» Дмитрий Седов признан виновным в мошенничестве и в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, при строительстве жилья и приговорен к лишению свободы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

Следствием и судом установлено, что с 2015 по 2016 год коммерческой организацией под руководством Дмитрия Седова, в том числе с привлечением подрядчика, в Кудымкаре были построены два жилых дома, не отвечающие требованиям безопасности. Администрация Кудымкара купила в этих домах 155 квартир, предназначавшихся для реализации «Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2013–2017 годы». Согласно заключениям судебных строительно-технических экспертиз, проведенных в ходе следствия, дома не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, поскольку были построены из не соответствующих проектным данным блоков из ячеистого бетона меньшей прочности.

Кроме того, с 2014 по 2017 год этой же коммерческой организацией под руководством господина Седова были возведены в Кудымкаре еще два жилых дома, в которых минстроем Прикамья были приобретены 75 квартир для обеспечения жильем лиц, оставшихся без попечения родителей, и сирот. Следствием установлено, что данные квартиры были построены из материалов, не отвечающих требованиям проектной документации.

Приговором суда Дмитрию Седову назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом.