BYD представила разработанный в КНР 4-нм процессор для беспилотных авто

Крупнейший в мире производитель автомобилей с электроприводом, китайская компания BYD, представила 4-нм процессор, предназначенный для беспилотного вождения. Компания заявляет, что это первый подобный чип полностью разработанный и созданный в КНР. Представители компании также отметили, что теперь BYD является единственным автопроизводителем в мире, который обеспечил полный производственный цикл для своих автомобилей с функциями умного/беспилотного вождения.

Первое специализированное подразделение по работе над чипами BYD создала еще в 2002 году. С тех пор китайская компания выпустила более 2 тыс. различных моделей полупроводников, а также создала или приобрела в общей сложности пять предприятий по производству полупроводниковых пластин. Общие инвестиции BYD в разработку и производство полупроводников составили более 100 млрд юаней ($14,7 млрд). В настоящее время исследованиями и разработками микросхем в компании занимается около 7 тыс. сотрудников.

