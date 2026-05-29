«Монетная неделя» в Черноземье: больше всех мелочи сдали жители Липецкой области

В дни акции «Монетная неделя» жители Липецкой области принесли на обмен и вернули в оборот почти 1,2 млн монет — больше, чем в остальных регионах Черноземья. Это следует из данных, опубликованных региональными отделениями Банка России. Липчане обменяли мелочь на общую сумму 4,2 млн руб.: 79% монет пришлось на рубли и 21% — на копейки. Чаще всего приносили металлические деньги номиналом 1 рубль, реже всего — 25 рублей.

По количественному показателю второе место заняла Тамбовская область, где в оборот вернули более 932 тыс. монет. Сумма всей мелочи при этом оказалась самой высокой в макрорегионе и составила 4,9 млн руб. — на 1,3 млн руб. больше, чем тамбовчане сдали осенью.

«По официальным данным, в России на одного жителя приходится примерно по полтысячи монет. При этом Банк России продолжает чеканить монеты, ведь это важное для экономики средство расчета — такое же, как бумажные купюры. Однако кредитным и торговым организациям часто не хватает именно монет для расчетов, потому что они оседают в копилках. Мы стараемся вернуть их в оборот»,— прокомментировал результат заместитель управляющего тамбовским отделением ЦБ Андрей Крюков.

Более 3,6 т мелочи вернули в оборот в Белгородской области . Местные жители принесли в банки 727 тыс. монет на сумму почти 3,9 млн руб. Чаще всего белгородцы сдавали монеты номиналом 10, 1 и 5 рублей, реже всего — 25-рублевые (четыре штуки) и однокопеечные (744 штуки) монеты.

Жители Курской области сдали 735,2 тыс. монет на сумму более 2 млн руб. Наибольшее количество металлических денег собрали в Курске, а также в Советском и Щигровском районах области. Чаще всего куряне приносили монеты номиналом 10 копеек и 10 рублей. Реже всего встречались однокопеечные монеты — 676 штук.

За время акции в Воронежской области в банки принесли 611 тыс. монет на 3,5 млн руб. Общий вес возвращенной в оборот мелочи составил 3 т. На рублевые монеты разных номиналов пришелся 91% сданных монет. Чаще всего воронежцы приносили на обмен металлические 10 рублей.

«Чтобы вернуть металлические деньги в оборот, вовсе не нужно ждать особого случая. Достаточно расплачиваться ими за покупки, а не отправлять в копилку»,— отметили в воронежском отделении Банка России.



Орловское отделение данных об итогах монетной недели не опубликовало.

Кроме банков, к весенней «Монетной неделе» подключились магазины и аптеки. В целом по стране в дни акции люди принесли на обмен около 55 млн монет на сумму почти 252 млн руб.

Денис Данилов