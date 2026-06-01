На орбите комфорта: как застройщик из Новосибирска задает новый стандарт жилья

Новосибирск. Жилой комплекс «САЛЮТ» от ГК SKY GROUP, возводимый на левом берегу, стремительно выходит на орбиту внимания профессионального сообщества. Серия закрытых экскурсий, организованных застройщиком, собрала более сотни ведущих риэлторов региона, чтобы те могли оценить не только фасад, но и «начинку» амбициозного проекта. Вердикт экспертов оказался единодушным: это не просто очередная новостройка, а потенциальный новый ориентир для всего рынка недвижимости Сибири.

Фото: Предоставлено пресс-службой ООО «Скай групп»

С порога становится ясно, что застройщик отказался от типовых решений. Архитектурная концепция комплекса строится вокруг уникальной идеи — космического корабля «САЛЮТ». Это не просто маркетинговый ход, а сквозной дизайн-код, пронизывающий все пространство: от светопрозрачного холла с «лунным садом» и героями космоса до скоростных лифтов (2,5 м/с, которые впервые за Уралом установлены именно в жилом комплексе), стилизованных под космические шаттлы. Витражное остекление с «умным» стеклом автоматически регулирует световой поток и температуру, создавая комфортный микроклимат и демонстрируя современный подход к энергоэффективности.

Однако главной ценностью проекта риэлторы называют не футуристичный дизайн, а прагматичную заботу о будущем жильце. Концепция «сухих ног», позволяющая попасть из квартиры в паркинг, кладовые, магазин, кафе, пекарню, салон красоты и т.д., не выходя на улицу – одним нажатием кнопки лифта, в сибирских реалиях перестает быть роскошью и становится жизненной необходимостью. Это особенно ценно для семей с детьми и пожилых людей.

«Впечатляет не только архитектура, но и трепетное отношение застройщика к проекту — это редкость в сегодняшних реалиях»,— делится впечатлениями один из участников встречи. Эксперты отмечают колоссальный масштаб: огромный двор с игровыми и образовательными локациями, квартиры с террасами и видовыми характеристиками, эксплуатируемый стилобат с лаунж-зоной для отдыха. Внутри комплекса формируется самодостаточная экосистема: комьюнити-центр, космический (-1) этаж для отдыха и спорта, с собственным кинотеатром, которые избавляют от необходимости покидать территорию.

«Я уже не первый раз на этом объекте и с уверенностью могу сказать: это грандиозный проект с безусловной ликвидностью и невероятной заботой о клиентах, — подчеркивает риэлтор Елена. — В каждой квартире установлен кондиционер, уже выведены на балкон розетка и дренажная система, установлены стеклопакеты с москитными сетками и блокираторы окон для безопасности детей, консьерж-служба и робот-консьерж делают жизнь еще комфортнее. Компания думает о будущем, и я обязательно буду рекомендовать “САЛЮТ” своим клиентам».

Для ГК SKY GROUP такой плотный диалог с профессионалами рынка стал осознанной стратегией. Президент компании Владимир Литвинов подчеркивает, что застройщик строит не просто квадратные метры, а долгосрочные отношения. «Понимание ожиданий риэлторов, которые ежедневно работают с покупателями, позволяет нам совершенствовать продукт и предлагать действительно востребованные решения»,— отмечает он.

Инклюзивность здесь не декларируется, а реализуется на практике: входы на уровне земли, расширенные проемы и продуманные маршруты, лифты с голосовыми командами делают среду доступной для всех категорий жителей, включая людей с ограниченными возможностями.

Кроме того, ГК SKY GROUP уделяет особое внимание экологической составляющей проекта. Использование энергоэффективных материалов и технологий, оптимизация систем отопления и вентиляции, а также создание зеленых зон и ландшафтный дизайн — все это формирует комфортную и здоровую среду.

В планах застройщика — дальнейшее расширение возможностей для цифрового взаимодействия и внедрение систем «умного дома». Таким образом, «САЛЮТ» претендует на то, чтобы стать не просто точкой на карте города, а центром притяжения, где технологии, комфорт и продуманная среда формируют новое качество жизни.

Группа компаний «SKY GROUP» — многопрофильный девелопер, чьи проекты формируют облик региональной недвижимости. Компания активно инвестирует в развитие инфраструктуры своих жилых комплексов, делая жизнь новоселов ярче и активнее. За 18 лет работы SKY GROUP зарекомендовала себя как надежный партнер в сферах строительства, девелопмента, производства и управления жилищным фондом, а также производства лифтового оборудования и его сервисного обслуживания (SKY LIFT, SKY LIFT Service). В портфеле компании такие проекты, как ЖК «Тихие Зори», «Чехов SKY», «Крым SKY», «Red Fox», строящиеся ЖК «Салют» и КП «Кубань SKY» в Краснодарском крае. Компания, по данным портала ЕРЗ.РФ, пять лет подряд удерживает наивысший рейтинг своевременности ввода жилья — 5,0 баллов.

