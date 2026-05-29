Нижегородская компания задолжала 20 млн рублей уволенным сотрудникам

В Нижнем Новгороде по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении руководителя ООО «МКТ-НН». По данным прокуратуры, поводом для дела стали долги по зарплате в 20 млн руб., которые накопила компания.

Компания занимается строительством коммуникаций для водоснабжения, водоотведения и газоснабжения. В 2024/25 годах у нее возникли долги перед 233 уволенными сотрудниками.

Прокуратура внесла представление руководителю организации и обратилась в суд с исковыми заявлениями. По постановлению прокуратуры юридическое лицо привлечено к административной ответственности. После вмешательства надзорного ведомства долги предприятие погасило.

Уголовное дело в отношении директора компании, возбужденное по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, рассматривается в суде.

