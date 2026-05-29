«Ведомости»: правительство одобрило льготы на зачисление детей Героев РФ в школы

Правительство одобрило законопроект о приоритетном праве на зачисление в детсады и школы для детей Героев России и полных кавалеров ордена Славы. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на два источника. Сейчас такая льгота предусмотрена для детей военнослужащих, добровольцев и сотрудников Росгвардии, погибших в зоне СВО.

Предлагается также расширить льготы на семьи погибших Героев России и полных кавалеров ордена Славы. Законопроект внесла в Госдуму в марте Брянская областная дума. Авторы считают, что инициатива позволит «подчеркнуть уважение государства к заслугам награжденных и их семей».

Дети Героев России и полных кавалеров ордена Славы имеют льготы при поступлении в военные вузы, училища и кадетские корпуса. Также предусмотрены льготы на оплату связи и ЖКУ, санаторно-курортное лечение и медицинские услуги.