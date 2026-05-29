«РусГидро» вдвое увеличило чистую прибыль по МСФО за первый квартал

Чистая прибыль «РусГидро» (MOEX: HYDR) по МСФО составила 37,23 млрд руб. за январь-март 2026 года. Это почти в два раза больше аналогичного показателя прошлого года, следует из отчетности компании.

Выручка «РусГидро» за три месяца выросла на 19% — до 210,9 млрд руб. «Положительная динамика выручки связана преимущественно с увеличением объемов и стоимости реализации электроэнергии и мощности, в том числе за счет ввода новых объектов на условиях ДПМ ВИЭ (договор о предоставлении мощности возобновляемых источников энергии.—"Ъ")»,— следует из пресс-релиза.

Показатель EBITDA составил 79,13 млрд руб. против 52,84 млрд руб. в прошлом году. Финансовый долг группы достиг 834,1 млрд руб. (+38%). Рост показателя в «РусГидро» объяснили реализацией масштабной инвестпрограммы. Соотношение чистый долг / EBITDA — 3,13х.

Операционные расходы группы без учета убытков от обесценения составили 164,26 млрд руб. против 150,95 млрд руб. годом ранее. Объем денежных средств и их эквивалентов на конец первого квартала снизился с 72,84 млрд руб. до 63,56 млрд руб.

«РусГидро» — крупнейшая по мощности энергетическая компания в России. Объединяет более 60 гидроэлектростанций, тепловые электростанции и электросетевые активы, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций «РусГидро», включая Богучанскую ГЭС, достигает 38,7 ГВт. Большая часть группы принадлежит Росимуществу (62,2%). Еще 12,37% владеет ВТБ, 9,64% — En+ Group.