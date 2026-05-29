Дети погибшего после выпрыгивания из машины СМП глазовчанина получат компенсацию

По 300 тыс. руб. выплатят детям жителя Удмуртии, скончавшегося в результате выпрыгивания из машины скорой помощи во время движения. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

С иском в Глазовский райсуд Удмуртии обратилась супруга погибшего. Когда произошло ДТП не говорится. Мужчина находился в салоне скорой помощи как сопровождающий пассажир, когда истца доставляли в больницу.

«При движении транспортного средства пассажир открыл дверь салона данного автомобиля и на ходу выпрыгнул из него. При падении пассажир получил травмы, в результате которых скончался в отделении реанимации»,— говорится в сообщении.

Истец указала, что причиной происшествия стало нарушение водителем машины скорой помощи ПДД. Изначальная сумма иска — 1,5 млн руб. в пользу каждого из детей. Станция скорой медицинской помощи (СКМП) не согласилась с иском, указав, что ни в действиях водителя, ни в действиях фельдшера вины нет, происшествие произошло по вине самого пассажира.

Суд установил, что в действиях потерпевшего имелась «грубая неосторожность»: он самостоятельно открыл дверь машины и выпрыгнул из салона. Однако судебная инстанция учла, что владелец источника повышенной опасносности, речь об автомобиле скорой помощи, обязан возместить моральный вред независимо от наличия вины.

Размер компенсации в пользу каждого из несовершеннолетних определили в размере 300 тыс. руб. Она взыскана с СКМП.