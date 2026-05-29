В Уфе из-за «Дня 1000 велосипедистов» перекроют несколько улиц

В связи с подготовкой и проведением «Дня 1000 велосипедистов» в Уфе ограничат движение автотранспорта. Мероприятие пройдет с 30 по 31 мая, сообщает пресс-служба мэрии Уфы.

29 мая с 18:00 проезды около площади Ленина перекроют на два дня, а парковка возле Русского драматического театра и проезды около Azimut City Hotel будут недоступны с вечера 30 мая до 16:00 следующего дня.

Кроме того, вечером 30 мая на сутки будет закрыт участок улицы 8 марта от Айской до Мингажева. 31 мая — в день заезда — с утра до полудня нельзя будет поехать по проспекту Октября от Северного проезда до улицы 50-летия Октября.

Также 31 мая с 12:00 до 15:00 перекроют улицу 50-летия Октября от улицы Айской до улицы Мингажева.

31 мая с 6:00 до 16:00 не будут ездить троллейбусы №13, №18, №21, №22, а также трамваи №1, №5, №16, №18В.

Выезды со дворов в зоне действия перекрытий заблокируют.

