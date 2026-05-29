ФСБ задержала мошенников, завладевших деньгами военнослужащего из Прикамья

Сотрудники УФСБ России по Вологодской области пресекли мошенничество в отношении военнослужащего из Пермского края. Подозреваемые заключены под стражу. Об этом сообщает пресс-служба краевого УФСБ.

Как установили оперативники спецслужбы, двое жителей Вологодской области ввели в заблуждение военнослужащего, завладели его банковской картой и украли 1,6 млн руб. Подозреваемые были установлены и задержаны.

Следователем ОМВД России «Великоустюгский» в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Суд отправил подозреваемых в СИЗО.