Скончалась экс-председатель Железнодорожного суда Екатеринбурга Ирина Пирогова

Скончалась председатель Железнодорожного районного суда Екатеринбурга в почетной отставке Ирина Пирогова. Она проработала в судебной системе почти 40 лет. Об этом сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В 1990 году после окончания Свердловского юридического института Ирина Пирогова была избрана народным судьей Ленинского районного суда Нижнего Тагила. В период с 1990 по 2015 годы она занимала должности судьи, заместителя председателя и председателя Ленинского райсуда.

В 2015 году указом президента РФ Ирина Пирогова была назначена председателем Железнодорожного районного суда Екатеринбурга. Эту должность она занимала до выхода в почетную отставку в 2021 году.

Ирина Пирогова входила в органы судейского сообщества Свердловской области и была награждена медалями «150 лет судебной реформы в России» и «За безупречную службу».

«Ирина Михайловна была не только профессиональным и мудрым руководителем большого коллектива суда, опытным судьей, но и необыкновенным человеком. В своей деятельности она всегда стремилась помогать людям, проявляя особое внимание и чуткость»,— отметили в пресс-службе судов региона.

Полина Бабинцева