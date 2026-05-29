В Тюмени начался форум «День предпринимателя»

В Тюмени стартовал деловой форум «День предпринимателя». На него прибыли более 2 тыс. человек из 12 регионов страны, в трех локациях проходят сессии с обсуждением, практические мастер-классы, закупочные сессии, представление успешных кейсов предпринимателей и консультации с профильными органами власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Информационный центр правительства Тюменской области Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

«Поблагодарил предпринимателей за смелость. Вести бизнес сегодня непросто: слишком много вызовов. Не случайно форум проходит под девизом "Герои нашего времени"»,— сказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Мероприятия форума проходят в ДК «Нефтяник», «Конторе пароходства» и креативном кластере «809». Локации, как и темы обсуждения, выбирали с учетом пожеланий предпринимательского сообщества. В этом году к официальной деловой части добавили спортивные активности, патриотические мероприятия и гастрофестиваль возле «Конторы пароходства».

На пленарной сессии выступили замминистра промышленности и торговли России Василий Шпак, замгубернатора Тюменской области Андрей Пантелеев, директор компании Strategy Partners, основатель и акционер международной торгово-промышленной группы «АТМ Альянс», управляющий ВТБ Тюменской области Евгений Федосов, а модератором выступил эксперт факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ Иван Карпушкин.

Хедлайнер форума — трехкратная олимпийская чемпионка Алла Шишкина. Помимо тюменских предпринимателей, в мероприятии участвуют гости из всех регионов УрФО, а также республики Коми, Краснодарского края, Хакасии и Чувашии.

В Тюменской области сейчас более 80 тыс. предпринимателей, и их число растет. За последний год число самозанятых в регионе увеличилось на 5% и составило 200 тыс., а число субъектов МСП за пять лет выросло на четверть.

Анна Капустина