Депутаты попросили мэрию Дзержинска остановить массовый снос детских площадок

Дума Дзержинска Нижегородской области предложила мэрии остановить снос детских площадок, сообщили в депутатском корпусе. Депутаты отметили, что в 2026 году планируется ликвидировать 50 площадок с игровыми и спортивными элементами в связи с окончанием срока их годности, однако демонтаж вызвал широкий общественный резонанс: под снос попали площадки в хорошем состоянии, а власти ничего не предложили взамен.

Депутат Александр Терентьев призвал мэрию остановить «бездумный снос детского оборудования» и создать комиссию, чтобы определить, на каких основаниях может проводиться демонтаж и как продлить срок эксплуатации игровых и спортивных элементов. Коллеги поддержали его и отметили, что на демонтаж тратятся значительные бюджетные средства.

Депутат Роман Шилов сообщил, что рабочие приехали сносить площадку, установленную в 2018 году по программе «Формирование комфортной городской среды» с футбольным полем, в ситуацию вмешались местные жители, а дети вместо увезенных с площадки футбольных ворот «притащили четыре баллона». «Это теперь новое футбольное поле с баллонами»,— рассказал господин Шилов.

Одним из вариантов решения проблемы депутаты предложили проводить голосования собственников и брать площадки на баланс домов. Другим вариантом может стать строительство больших межквартальных площадок, которые будут переданы в собственность города в течение 10 лет.

Срок эксплуатации детских площадок по нормам техрегламента ЕАЭС составляет пять лет. Минстрой РФ планирует инициировать изменения в техрегламент для продления срока службы детского оборудования, отметили в мэрии Дзержинска.

