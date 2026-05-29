В Мензелинском районе Татарстана ремонтируют участок дороги М-7 «Волга»

В Мензелинском муниципальном районе Татарстана продолжается ремонт участка автомобильной дороги М-7 «Волга» — Старый Иркеняш — Татарская Мушуга. Об этом сообщила пресс-служба Миндортранса республики.

Протяженность ремонтируемого отрезка составляет 0,9 км. Работы выполняет подрядная организация АО «Татавтодор».

В настоящее время дорожники завершают работы по укреплению обочин щебнем на площади свыше 2,7 тыс. кв. м, после чего планируется нанести дорожную разметку.

Анна Кайдалова