Stellantis отзовет 419 тыс. авто в США из-за проблем с подушкой безопасности

Американское подразделение автоконцерна Stellantis объявило об отзыве 419 тыс. машин в США из-за ошибки программного обеспечения (ПО), которая влияет на быстроту срабатывания подушки безопасности. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные Национального управления по безопасности дорожного движения США.

Компания планирует отозвать внедорожники Jeep Grand Cherokee 2022-2026 годов выпуска и Jeep Grand Cherokee L, произведенные с 2023 по 2025 год. Дилеры Stellantis обновят ПО бесплатно.

Stellantis — американо-франко-итальянский автомобильный концерн, образованный в январе 2021 года при слиянии итальяно-американской Fiat Chrysler Automobiles и французской Groupe PSA. Владеет более чем 10 марками, среди которых — Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot и Ram Trucks.