Главе СК доложат о причинах задержки ремонта дороги в Чебаркульском округе

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Челябинской области Алексею Лыжину доложить о причинах задержки ремонта дороги в деревне Чебаркульского округа. Об этом сообщает пресс-служба госоргана.

С жалобами в СК обратились жители деревни Маскайка. По их данным, долгое время дорога на улице Жданова находится в плохом состоянии. Асфальта нет, грунт размывается, на его поверхности образуются ямы и колеи. Из-за этого автомобили, в том числе машины экстренных служб, ездят с трудом. Компетентные органы не планируют проводить ремонт, подчеркивают сельчане.

В СУ СКР по региону возбуждено уголовное дело. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

