Теперь клиенты ВТБ могут открыть «Семейную копилку» — совместный счёт для накоплений с повышенной процентной ставкой в Семейном банке. Новый продукт позволит прозрачно копить на совместные покупки и упростит управление семейным бюджетом.



По результатам недавнего опроса ВТБ, 43% респондентов рассматривают совместные накопления как возможность реализовать семейную мечту, при этом 15% россиян не хватает для совместных накоплений удобного финансового инструмента. Поддерживая стремление клиентов совместно копить на важные цели, ВТБ запустил семейный накопительный счёт.

Клиент Семейного банка может открыть его и пригласить участников группы «Близкие». Один клиент может открыть до 10 счетов, а пользователями одного счета может стать до 6 участников семейной группы, включая владельца.

«Семейную копилку» можно открыть в ВТБ Онлайн или отделениях банка. Минимальная сумма для открытия — любая, повышенный процент начисляется на остаток от 1 тыс. рублей. Базовая ставка по счету составляет 4%, при этом её можно увеличить до 9%, если владелец пригласит копить других участников семейной группы.

«Клиентам, которые хотят совместно накопить на крупные покупки, часто не хватает инструмента для этого. Копить отдельно не всегда удобно, поэтому мы запустили „Семейную копилку“, с помощью которой вся семья сможет внести свой вклад в общее дело. Процесс накопления на мечту превращается в интересное семейное приключение», — отметил Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ.

В прошлом году ВТБ запустил семейный счёт для совместных трат, который позволил участникам Семейного банка совместно пополнять и расходовать средства. На сегодняшний день около 100 тыс. клиентов уже воспользовались счётом, а средний остаток средств на этом инструменте составил 20 тыс. рублей.

В апреле ВТБ полностью обновил мобильное приложение с акцентом на удобство и выгоду для клиентов. Изменения отражают новую концепцию розничного бизнеса: чем больше клиент взаимодействует с банком, тем больше финансовых и нефинансовых преференций он сможет получить для себя и своей семьи.

