Человеку нужен чебурек!

Давайте честно: почти все мы в настоящие, серьезные рестораны и кафе ходим не так часто. А даже если и можем себе такое позволить даже по нынешним ценам в них, все равно время от времени хочется чего-то простого, примитивного, жирного-вредного, но вкуснючего. Вот этих вот всех шашлыков-беляшей-пирожков-шаурмы, и — чебуреков. В итоге время от времени появляются заведения, которые делают на что-то из этого ставку, а то и вовсе превращают в монопродукт для своих посетителей. И, кажется, неплохо тем и живут. Даже если ни на что больше внимания не обращают и ресурс не тратят.

Есть в самом центре Челябинска, рядышком с пешеходной частью улицы Кирова, в старом, еще, похоже, что дореволюционных годов постройки домике, заведение, название которого говорит о нем буквально все.

«Чебуречная №1» — и с виду, и на деле заведение ну очень простое. Даже примитивно простое. Не ресторан, не кафе, не столовая. Так, скорее забегаловка. Со столиками и скамейками с эмблемой какого-то пивного бренда, явно взятыми давным-давно где-то в летнем «пивнике». С кафельным полом. Со стенами, украшенными примитивно, но с иронией. С потолками из странной лепнины и фреской, не менее странно «реставрированной» очень, видимо, любившими кислотные цвета художниками.

Главное блюдо — разумеется, чебурек. Да, конечно, есть еще кое-что — блины с начинками, какой-то суп, пельмени (могут сварить порцию, а могут продать пакет замороженных, из стоящего здесь же холодильника), пирожки и десерты явно второй свежести из соседних кофеен. Из напитков — кола, лимонады прочие газировки, морс, компоты, чай-кофе, да пиво в бутылках недорогой отечественной марки. Но это все, и минимализм возможных опций для заказа — прямо как в лучших современных ресторанах, у которых сплошь да рядом совсем небольшое меню.

Повсюду в этой атмосфере (да, из вот всего этого примитива складывается в итоге именно что цельная атмосфера, и тут так оно и задумано) — отсылки к советскому прошлому. И к чебуреку, как к его неотъемлемой и важной кулинарной и культурной части.

Правда, сам чебурек тут совсем не советский. А другой, особенный. И выделяется прежде всего размерами. Два его основных описания — «до локтя», и «30 см». Всего тут подают четыре разновидности — с мясом, с курицей, с сыром и с картофелем и грибами (все — по 420 руб. за штуку). И шутливое восприятие заявленной размерности заканчивается сразу, как тебе выносят на тарелке эту громадину величиной с большую закрытую пиццу-кальцоне. И правда — сантиметров 30 в диаметре. И руками, как привычно, ты такой не съешь. Тем более если он горячий. А он горячий, его готовят практически прямо при тебе, благо кухня тут по последней моде открытая (но не потому, что так задумано, а потому что места в помещении мало, деваться некуда).

И да — если пойдете в «Чебуречную №1», обязательно наденьте то, что не жаль запачкать. Потому что при таких размерах не получится не заляпаться в соке, текущем из чебурека, или остатках масла, в котором он жарился.

Что до самих чебуреков — конечно, такой размер абсурден, и взят скорее от желания выделяться чем-то на фоне многочисленных расположенных рядом конкурентов. Но на самом деле чем чебуреки больше, тем сложнее поймать при приготовлении тот момент, когда одновременно фарш дозреет и даст сок, и при этом тесто не останется сырым внутри, а корочка сверху станет хрустящей. В этот раз удача была на стороне той милой женщины чуть в возрасте, что стояла за плитой и фритюрницей.

Чебурек с сыром просто оказался очень нежным и сочным, чебурек с курицей — сочным, но постным, а чебурек с мясом (фарш из, видимо, смеси свинины с говядиной) хоть и не выделялся на фоне собратьев, но тоже оказался весьма достойным экземпляром. Хотя я бы добавил к фаршу каких-то правильных специй — хмели-сунели или кориандра.

Нет, эти чебуреки не стали лучшими в моей жизни. Но аппетит удовлетворили, и удовольствие доставили. И обошлось это кратно дешевле почти любого ресторана в центре Челябинска.

А еще у заведения — более чем удачная локация: помимо пешеходной части Кировки с ее бешеным трафиком вокруг в радиусе 300 м — прокуратура области, военная комендатура, райотдел полиции, ГУ МВД региона, региональное управление ФСБ, штаб пограничного управления, несколько гостиниц. И за те минут 40, что я пробыл в «Чебуречной №1», кроме меня заказ успели сделать еще около десятка посетителей. Все — мужики среднего возраста, приверженцы простой еды за разумные деньги.

Собственно, вот вам и формула успеха. И, несмотря на всю свою простоту, «Чебуречная №1» более чем успешное заведение.

Дмитрий Моргулес