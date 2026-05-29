Главу воспитательной колонии в Свердловской области обвинили в мошенничестве

В городской суд Кировграда в Свердловской области 28 мая поступило уголовное дело начальника Кировградской воспитательной колонии Руслана Юсупова, следует из данных картотеки суда.

Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой или повлекшем лишение прав гражданина на жилое помещение (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Начальника также будут судить за превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Согласно информации на сайте ГУФСИН России по Свердловской области, полковник внутренней службы Руслан Юсупов проходит службу в уголовно-исполнительной системе с сентября 1999 года. Начальником воспитательной колонии в Кировграде был назначен в декабре 2008 года. Отмечен несколькими государственными наградами, в том числе «За отличие в службе», «За вклад в развитие уголовно-исполнительной системы России».

