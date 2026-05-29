«Модный цех»: Парижская неделя моды начинается с Международного института дизайна и сервиса

В Челябинском Международном институте Дизайне и Сервиса прошел IV Международный конкурс молодых дизайнеров одежды. «Модный цех» уже несколько лет делает наш город точкой притяжения для талантов из России, Китая, Беларуси, Казахстана и Узбекистана. Он входит в программу Парижской недели моды региона и каждый год доказывает: серьезная мода живёт не только в столицах.

Фото: Предоставлено пресс-службой МИДиС Коллекция Полины Герусовой «BIOME» — Модный цех 2026, участницы Парижской недели моды 2026

Мероприятие посетила общественный деятель Ирина Текслер. Она подчеркнула, что «Модный цех» — это площадка, где рождаются новые имена, формируются тенденции и укрепляется репутация Челябинской области как центра креативных инициатив. В своем обращении Ирина Текслер отдельно поблагодарила ректора МИДиС Максима Усынина за энергию и вовлеченность.

В этом году поступило более 130 заявок, а на подиум вышли 40 коллекций, среди которых были работы от МИДиС. Наши студенты продумывают концепции, изучают тренды, отшивают образы, экспериментируют со стилизацией и репетируют с моделями. Участие в конкурсе — это экзамен в реальных условиях: со светом, футажами, музыкой, таймингом, жюри и живой реакцией зала.

Именно поэтому «Модный цех» важен не только для любителей фешн-трендов, но и абитуриентов, которые хотят увидеть, чему реально учат на «Дизайне одежды» в Челябинске.

Председатель жюри Ксения Герц сама когда то выходила на подиум как студентка МИДиС, а теперь она московский дизайнер бренда GERTS, RE/MARKA, продакт-менеджер модных запусков.

«Для молодых ребят участие в таких конкурсах часто становится переломным моментом. Это шанс сразу увидеть, как твоя идея держит подиум. Здесь очень быстро понимаешь, чего тебе не хватает — техники, насмотренности или смелости. И это классно, потому что есть к чему расти», — отмечает Ксения герц.

«Модный цех» для города и региона подтверждает статус точки, где развиваются креативные индустрии. Сюда приезжают модельеры из разных регионов России и других стран, здесь обсуждают новые подходы и тренды, здесь формируется творческое сообщество.

