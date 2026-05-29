В Тольятти задержали и арестовали подозреваемого в госизмене

Сотрудники УФСБ России по Самарской области пресекли деятельность жителя Тольятти, подозреваемого в государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Гражданин действовал по заданию украинских спецслужб. Подозреваемый занимался деанонимизацией администраторов и подписчиков пророссийского телеграм-канала «Крымский СМЕРШ», включая военнослужащих Вооруженных сил РФ. Полученные данные использовались для психологического воздействия на читателей канала и их родственников.

Следственный отдел УФСБ России по региону возбудил уголовное дело в отношении мужчины по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Андрей Сазонов