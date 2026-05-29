В Уфе ребенка-инвалида обеспечили лекарствами после иска прокуратуры

В пользу матери ребенка-инвалида в Уфе взыскали средства, потраченные на покупку лекарств, и компенсацию морального вреда, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Прокуратура Орджоникидзевского района Уфы провела проверку по обращению местной жительницы о лекарственном обеспечении ее несовершеннолетнего сына-инвалида.

Установлено, что ребенка не обеспечили необходимым жизненно важным лекарством.

После вмешательства прокуратуры пациента обеспечили медикаментами.

Майя Иванова