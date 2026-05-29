РЖД запустила прямой поезд из Москвы в Душанбе

Из Москвы в Душанбе после шестилетнего перерыва снова начнет курсировать прямой поезд. Железнодорожное сообщение возобновится с 21 июня, поезд будет ходить один раз в две недели, сообщили в РЖД.

Прямое пассажирское железнодорожное сообщение между Душанбе и Москвой было приостановлено в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса. В холдинге уточнили, что назначили прямой поезд по просьбе Таджикистана и по согласованию с Казахстаном и Узбекистаном.

Время в пути займет почти четыре дня. Из Душанбе поезд будет отправляться по воскресеньям в 3:25 (по местному времени) и прибывать в Москву (на Павелецкий вокзал) по средам в 22:08 мск. Из Москвы поезд отходит по четвергам с 25 июня в 6:05 мск, он будет прибывать в Душанбе по понедельникам в 2:48 (по местному времени).

Поезд будет проходить по территориям Таджикистана, Казахстана, Узбекистана и России. В составе поезда — плацкартные и купейные вагоны. Проезд можно оформить за 45 суток до отправления поезда. Билеты из Душанбе уже в продаже.