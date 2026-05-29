Средняя площадь квартир в новостройке во много влияет на класс самого проекта. В массовом сегменте зачастую преобладают лоты компактного формата. В высокобюджетных — более просторные. В первые четыре месяца текущего года на первичном рынке жилья Москвы, в старых ее границах, доля крупных лотов (это квартиры, в которых три и более комнат) составила около 16,5%. Снижение доли в пределах 1%, если сравнить с показателями 2025-го за аналогичный период, посчитали эксперты компаний «НДВ Супермаркет недвижимости» и «Группы Родина».

Похожие цифры и в структуре продаж. За четыре месяца на долю больших квартир в общем объеме сделок пришлось 18,5%, что на 1,5% больше, чем годом ранее. Резких колебаний спроса на этот формат жилья не наблюдалось.

В бизнес-классе доля многокомнатных квартир в структуре продаж за этот же период составила около 18%, в премиум-сегменте — почти 33%, а в элитном — более 65%. Таким образом, отмечают эксперты, чем выше класс проекта, тем выше востребованность просторных планировок. Устойчивость спроса аналитики связывают с тем, что значительная часть сделок в высокобюджетных комплексах совершается без привлечения ипотеки и ориентирована на долгосрочное проживание, а не на инвестиции.

Особенно стабильным спрос оказался в бизнес-классе. Здесь сокращение доли продаж многокомнатных квартир за год было минимальным — около на 2,5%. Для сравнения — в элитном сегменте снижение составило почти 4,5%, а в премиум-классе — почти 9%.

