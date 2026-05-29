И снова возвращаясь к святому Серафиму Саровскому. Много раз уже сказано, что доступ в город Саров затруднен — это закрытое автономное территориальное образование. Хотя с паломническими турами посещать святыни проще. Но и совершенно свободно можно посмотреть на соседние благодатные места, также непосредственно связанные с именем Серафима. Он был захоронен на территории Серафимо-Дивеевского Свято-Троицкого женского монастыря.

В 1991 году мощи святого были перевезены из Казанского собора Санкт-Петербурга, тогда еще Музея религии и атеизма. В отличие от соседних стотысячников Арзамаса и Сарова, райцентр Нижегородской области — село Дивеево — насчитывает всего 7 тыс. жителей. И при этом место носит наименование четвертый удел Богородицы на Земле.

Напомню, что первый главный Богородичный удел, доставшийся Божией Матери по жребию, находится в Иверии, нынешней Грузии. Второй — закрепленный за ней при жизни — на Святой горе Афон. Парадоксально, что доступ женщинам сюда воспрещен. Третий удел — Киево-Печерская лавра, основанная в XI столетии. А в 1760 году бывшая рязанская помещица Агафия Мельгунова после серии явлений ей Богоматери во снах основала в Дивееве четвертый, вселенский, жребий Богородицы.

Сейчас главная достопримечательность Дивеева — так называемая Святая Канавка. Начал рыть ее еще сам батюшка Серафим, объясняя, что по этой Канавке ежедневно обходит свой удел Богородица, измерив ее своим пояском. Длина Канавки по оси рва сейчас составляет 775 м. Размеры канавки Серафим определил как три аршина: глубина и ширина. Аршин равен 71 см.

В наши дни это покрытая камнем тропа, идущая не по рву, а по валу, вокруг монастырской территории с поручнями и даже скамеечками. Пройти по ней надо молча, 150 раз прочтя молитву Богородицы. Еще из святынь Дивеева имеется целебная земля, которая выброшена из канавки. Ее можно набирать самому из небольшой ямы, небрежно прикрытой обрывками картона и обломками деревяшек. Выглядит непрезентабельно. Рядом надпись гласит: «Не допускайте животных». Особой благости в этом не отмечается.

Дмитрий Буткевич