Литературные поездки стали трендом этого лета: 91% путешественников заинтересованы в отпуске, который посвящен чтению, отдыху и качественному времяпрепровождению с близкими. Об этом говорится в масштабном исследовании туристических приоритетов в этом сезоне от крупных сервисов Expedia, Vrbo и Hotels.com.

Такие поездки получили название readaways («чтение вне дома» слилось в одно слово). Количество упоминаний термина в отзывах гостей Vrbo выросло на 285% по сравнению с 2025 годом. Количество поисковых запросов фразы «книжные ретриты» на Pinterest увеличилось на 100%, а «идеи для книжных клубов» — на 275%. Группы любителей книг отправляются в спокойные места, чтобы отключиться от суеты, расслабиться и пообщаться за историями, поэтому аренда жилья для отдыха становится идеальным вариантом.

Объекты размещения под эту задачу подходят самые разные. Среди рекомендованных мест — уютное шале в лесу с костром и удобными креслами, а также светлые дома на побережье с большой библиотекой и просторным диваном в гостиной, уединенные загородные коттеджи с солнечной террасой. Есть и изысканные варианты, например, восстановленный особняк XIX века с картинами и лепниной. Владельцам подходящих объектов эксперты рекомендуют вовлекать не только самого любителя почитать (скажем, обширной коллекцией книг), но и его близких и друзей, ведь это возможность расслабиться и провести время вместе.

Отелям рекомендуют выстраивать личный контакт с гостями и собирать отзывы, например, предлагать гостям записывать в специальный журнал названия их любимых книг. Добавят антуража и уникальные карты лучших точек для чтения вокруг — вроде кафе и аутентичных книжных лавок.

Яна Лубнина