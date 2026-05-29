Если кефир пришел в Россию с Кавказа, то ряженка — исконно русская еда. Для нее непременно требовалась русская печка: в ней часами томили в глиняных горшках молоко, пока оно не обретало бежевый цвет и нежный карамельный запах. Тогда его сквашивали, еще несколько часов держали в тепле и получали кремовый сладковатый продукт, ничуть не уступающий кефиру ни по сытности, ни в смысле пользы для здоровья.

Стакан ряженки — это четверть суточной нормы кальция, ударная доза калия, магния, фосфора и витаминов группы В. Неудивительно, что в 1960-е гг., когда центральное отопление массово пришло на смену русским печам, в СССР решили переделать традиционный рецепт для промышленного производства. Технология получилась сложная, так что ряженка оказалась в итоге дороже кефира на целых 9 коп. Но ее все равно покупали хотя бы для детей, потому что была она не кислой и пахла конфетами. Хотя не конфетами на самом деле — печкой. Вот такой он, русский дух.

Павел Шинский