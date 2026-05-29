Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ

Уникальных спортсменов изучали во все времена, и чаще всего научные объяснения невероятным достижениям находились, но не всегда. Игра знаменитой хоккейной тройки ЦСКА и сборной СССР — Владимира Крутова, Игоря Ларионова и Сергея Макарова — не поддавалась анализу, хотя их игру досконально изучали в нескольких странах. В Швеции, например, для этого задействовали целый факультет Института физкультуры.

В течение года игру русской тройки снимали на видео и разбирали каждое движение, пытаясь найти объяснение их невероятным комбинациям. Кстати, хоккейные ветераны из-за океана сейчас рассказывают, что у них ходили легенды о спортивных методиках и подходах к игрокам в СССР.

В США также изучали игру великой тройки. Журналист New York Times Херб Вайнберг даже летал в Москву, чтобы наблюдать за тренировочным процессом наших хоккеистов. Потом он опубликовал немало статей о психологии спортсменов из России и, конечно, писал о тренировочном процессе.

Но ответить на вопрос, почему хоккейная сборная СССР так хороша, а ее невероятная тройка Крутов — Ларионов — Макаров непредсказуема, тоже не смог. Сергей Макаров потом рассказывал, что изучение было бесполезным занятием, потому что игроки и сами не знали, что будут делать в следующую секунду. Так что тайна невероятной игры хоккейной тройки из СССР так и осталась неразгаданной.

Владимир Осипов