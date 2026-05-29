Железная сила воли, дисциплина и заветное исчезновение лишних килограммов. Платье мечты занимает почетное место в шкафу, значит, можно расслабиться. А дальше — классический эффект йо-йо. Вес возвращается и даже с плюсом.

Группа ученых из разных стран решила проверить одну из самых страшных легенд про похудение: что эти качели, когда человек то худеет, то снова набирает вес, якобы навсегда ломают обмен веществ и делают с организмом невероятно отвратительные вещи.

Они проанализировали десятки многолетних исследований с участием людей и животных и пришли к выводу, что убедительных доказательств этому нет. Например, в 2025 году французские ученые кормили лабораторных мышей вкусной, жирной и сладкой пищей, после устраивали им жесткую голодовку — и так несколько раз. Вес грызунов колебался от такого режима, а спустя несколько недель животные начинали набрасываться на еду, компульсивно переедая, даже если их только что кормили.

В жизни, конечно, такие качели случаются редко. В новой работе ученые подчеркивают, что эффект йо-йо — это, конечно, неприятно, но не ломает метаболизм, не уничтожает мышцы и не вызывает диабет, как любят писать в интернете.

Исследователи обращают внимание, что если человек снова набирает вес, он теряет часть плюсов от похудения. Например, могут снова ухудшиться показатели сахара и давления. Тело просто возвращается к своему исходному состоянию, а вовсе не мстит за попытки похудеть.

Анна Кулецкая